Джуд Лоу станет отцом в шестой раз: опубликованы первые фото его беременной жены

Британский актер Джуд Лоу готовится стать отцом в шестой раз. Об этом стало известно после публикации в сети кадров, на которых его супруга — 32-летняя Филиппа Коэн — запечатлена с округлившимся животом.

Судя по всему, папарацци настигли звездную пару во время прогулки. На снимках видно, что супруги выходят из заведения, похожего на кафе, с пакетами, а после идут по улице. Коэн в это время широко улыбается, а Лоу, вероятно, ей в это время что-то рассказывает.

Новость о том, что у знаменитостей родится ребенок, воодушевила поклонников. Однако сами Джуд и Филиппа пока это не подтверждали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐃𝐀𝐘 (@celebs_in_touch) 13 Мар 2020 в 7:45 PDT

Звезды поженились в апреле прошлого года после четырех лет отношений. Свадебная церемония прошла в закрытом формате в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джуд Лоу в Венеции представил «Нового Папу».