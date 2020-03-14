В московских школах ввели свободное посещение из-за коронавируса
Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев
Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Нововведения предусматривают разрешение свободного посещения учащимися столичных школ, пишет URA.RU.
«С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра.
В указе уточняется, что для детей, которые не будут посещать занятия, должно быть организовано дистанционное обучение. Кроме того, отмечается, что если школьники приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, то они в обязательном порядке должны пройти самоизоляцию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зафиксированы 11 новых случаев заражения коронавирусом.
Нашли ошибку?