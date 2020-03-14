В московских школах ввели свободное посещение из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Нововведения предусматривают разрешение свободного посещения учащимися столичных школ, пишет URA.RU.

«С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра.

В указе уточняется, что для детей, которые не будут посещать занятия, должно быть организовано дистанционное обучение. Кроме того, отмечается, что если школьники приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, то они в обязательном порядке должны пройти самоизоляцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зафиксированы 11 новых случаев заражения коронавирусом.