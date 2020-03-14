«Давайте нарядим елку!» — Москву накрыла мартовская метель
Сеть заполонили разнообразные фото и видео снегопада от жителей столицы. Причем кто-то радостно выскочил на улицу, несмотря на сильный ветер, а кто-то решил дома лепить пельмени.
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Фото, видео: Instagram @aleksandra.anikushina, @aleksandr_kazaev._hagin, @larison5, @secretstarart, @bocharnikova__galina, @alukianchenko70, @viktoria_zheleznyakova, @elenaivanova119
Москвичи с воодушевлением восприняли мартовскую метель, которая накрыла столицу субботним вечером. Сеть заполонили разнообразные фото и видео снегопада.
Разгул стихии был ожидаем. О снегопаде Гидрометцентр предупреждал еще 11 марта, однако в прогнозе специалистов звучала формулировка «небольшой снежок возможен» и был он запланирован на воскресенье. Вполне возможно, что завтра он будет именно таким, а сегодня метель, сопровождаемая сильным порывистым ветром оказалась довольно щедрой на осадки.
«Нового года не хватает. Погода шикарная. Давайте нарядим елку!» — предложил один из москвичей, комментируя происходящее в его дворе.
«А у нас тут вот… Здрасьте-приехали! Зима объявилась. Все белым бело…» — с грустью в голосе говорит жительница столицы.
«Ура! Зима!» — еле перекрикивая сильнейший ветер радуется голос за кадром.
К слову, столица разделилась на тех, кто радовался снегу и вышел на улицу, и тех, кто решил воспользоваться непогодой за окном и объединить семью за душевным занятием — лепка пельменей.
«Раскатали губы на весну», — шутит автор поста, выложившая фото домашнего времяпрепровождения.
Согласно прогнозам синоптиков, после метели уже глубокой ночью в Москву придут заморозки и температура опуститься до минус семи градусов. Снежный покров в столице продержится около суток. Днем, в воскресенье, ожидается также сильный ветер и снегопад.
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