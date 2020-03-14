Москвичи с воодушевлением восприняли мартовскую метель, которая накрыла столицу субботним вечером. Сеть заполонили разнообразные фото и видео снегопада.

Разгул стихии был ожидаем. О снегопаде Гидрометцентр предупреждал еще 11 марта, однако в прогнозе специалистов звучала формулировка «небольшой снежок возможен» и был он запланирован на воскресенье. Вполне возможно, что завтра он будет именно таким, а сегодня метель, сопровождаемая сильным порывистым ветром оказалась довольно щедрой на осадки.

«Нового года не хватает. Погода шикарная. Давайте нарядим елку!» — предложил один из москвичей, комментируя происходящее в его дворе.

«А у нас тут вот… Здрасьте-приехали! Зима объявилась. Все белым бело…» — с грустью в голосе говорит жительница столицы.

«Ура! Зима!» — еле перекрикивая сильнейший ветер радуется голос за кадром.

К слову, столица разделилась на тех, кто радовался снегу и вышел на улицу, и тех, кто решил воспользоваться непогодой за окном и объединить семью за душевным занятием — лепка пельменей.

«Раскатали губы на весну», — шутит автор поста, выложившая фото домашнего времяпрепровождения.

Согласно прогнозам синоптиков, после метели уже глубокой ночью в Москву придут заморозки и температура опуститься до минус семи градусов. Снежный покров в столице продержится около суток. Днем, в воскресенье, ожидается также сильный ветер и снегопад.