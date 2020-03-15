Казахстан закрыл границу из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении с 16 марта чрезвычайного положения на территории всей страны из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во-первых, чрезвычайное положение подразумевает запрет на въезд в республику и выезд из нее всеми видами транспорта. Исключение сделано только для дипломатов, а также приглашенных в страну членов международных организаций.

Во-вторых, указ президента предписывает усилить охрану общественного порядка и важных государственных объектов. В том числе тех, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

В-третьих, будет приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, обычных театров, выставок и других мест массового скопления людей. Также отменяется проведение зрелищных, спортивных, памятных и других массовых мероприятий.

Кроме того, указом предписывается ввести карантин и провести масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Правительству также поручено усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения.

Чрезвычайный режим введен на период с 16 марта до 15 апреля. По последним данным, в Казахстане было выявлено восемь случаев заражения коронавирусом.

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