Адвокат Фадеева объяснил, почему продюсер распустил лейбл MALFA

Максим Фадеев восстанавливает здоровье после тяжелых конфликтов с артистами лейбла MALFA. Врачи диагностировали у него предынфарктное состояние, сообщает StarHit со ссылкой на тв-шоу на федеральном канале.

В начале октября, после череды скандалов со звездными подопечными лейбла — Наргиз Закировой и Олегом Майами, Фадеев обратился за помощью к медикам. Адвокат Сергей Жорин давно обеспокоен здоровьем композитора. Незадолго до тяжелой операции на сердце Максим Фадеев расторг контракт со всеми музыкантами лейбла MALFA.

РИА Новости / Владимир Федоренко

По словам адвоката, у знаменитости случился приступ ишемической болезни, причиной которого стало нервное истощение. Композитор был на грани жизни и смерти.

«То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел», — заявил Жорин.

Юрист уверяет, что Фадеев вкладывал в артистов душу и немалые деньги, а подопечные отвечали ему конфликтами, спровоцированными звездной болезнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Фадеев отправляется в кругосветку на 111 дней вместе с новыми артистами.