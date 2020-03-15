Эмин Агаларов усомнился в существовании коронавируса

Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов, более известный как Emin, усомнился в существовании коронавируса. На концерте в рамках фестиваля «Жара», который прошел в Красной поляне 14 марта, он вышел на сцену, где в ходе выступления затронул тему мировой эпидемии, сообщает «Культуромания».

«Я надеюсь, мы друг друга не заразим эфемерным вирусом. Я считаю, что его вообще, может быть, даже и нет», — отметил музыкант.

Артисты, принявшие участие в мероприятии, поблагодарили Агаларова за то, что, невзирая на мировую обстановку, он организовал концерт. В нем приняли участие многие звезды российской эстрады, в том числе Сергей Лазарев, Егор Крид, Жасмин, Григорий Лепс, Глюкоза и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова отказалась от романтической поездки из-за коронавируса.