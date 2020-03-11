Вместо Парижа — Вологда: Бузова отказалась от романтической поездки из-за коронавируса
Поп-дива собиралась во Францию на концерт Мадонны, однако была вынуждена отменить свои планы.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила своим подписчикам в Instagram печальное известие. Звезда отказалась от романтического путешествия в Париж с Давидом Манукяном из-за угрозы распространения коронавируса. Накануне власти Москвы ввели режим повышенной готовности, согласно которому граждане страны, вернувшиеся в РФ из ряда стран, в том числе из Франции, по приезде должны быть помещены на 14-дневный карантин.
Артистка призналась, что в связи со своим насыщенным графиком не готова на две недели выпасть из рабочего процесса и огорчить фанатов в Вологде и Череповце, где фанаты с нетерпением ждут ее концертов.
«Роспотребнадзор просит граждан оставаться на карантине аж 14 дней. Я такого позволить себе никак не могла, потому что 13 марта я даю большой сольный концерт с шоу во Дворце спорта в Вологде, а 14 марта еду в Череповец. <….> Я не могу нарушить пожелания наших медиков и рисковать нашем с вами здоровьем. Поэтому я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких, и вас, мои люди», – пояснила Бузова.
К слову, из-за профилактических мер в борьбе с коронавирусом поп-диве пришлось не только отменить романтическую поездку в Париж, но и отказаться от своей мечты – во Фрранции исполнительница планировала посетить концерт своего кумира Мадонны, однако мировая эпидемия сыграла с ней злую шутку и лишила возможности насладиться хитами звезды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Яна Рудковская села на домашний двухнедельный карантин после посещения показа мод в Париже.
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