Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила своим подписчикам в Instagram печальное известие. Звезда отказалась от романтического путешествия в Париж с Давидом Манукяном из-за угрозы распространения коронавируса. Накануне власти Москвы ввели режим повышенной готовности, согласно которому граждане страны, вернувшиеся в РФ из ряда стран, в том числе из Франции, по приезде должны быть помещены на 14-дневный карантин.

Артистка призналась, что в связи со своим насыщенным графиком не готова на две недели выпасть из рабочего процесса и огорчить фанатов в Вологде и Череповце, где фанаты с нетерпением ждут ее концертов.

«Роспотребнадзор просит граждан оставаться на карантине аж 14 дней. Я такого позволить себе никак не могла, потому что 13 марта я даю большой сольный концерт с шоу во Дворце спорта в Вологде, а 14 марта еду в Череповец. <….> Я не могу нарушить пожелания наших медиков и рисковать нашем с вами здоровьем. Поэтому я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких, и вас, мои люди», – пояснила Бузова.

Instagram @buzova86

К слову, из-за профилактических мер в борьбе с коронавирусом поп-диве пришлось не только отменить романтическую поездку в Париж, но и отказаться от своей мечты – во Фрранции исполнительница планировала посетить концерт своего кумира Мадонны, однако мировая эпидемия сыграла с ней злую шутку и лишила возможности насладиться хитами звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Яна Рудковская села на домашний двухнедельный карантин после посещения показа мод в Париже.