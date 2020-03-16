Ребенок получил ожоги после того, как аниматор облил его сухим льдом

Ребенок пострадал во время праздника в одной из квартир в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, аниматор показывал детям один из фокусов, во время которого облил малыша сухим льдом. В результате этого мальчик получил термический ожог головы и лица.

Четырехлетнему малышу вызвали бригаду медиков, которые отвезли его в больницу.

Полицейские провели допрос аниматора, допустившую это происшествие. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о трагедии, которая произошла в семье блогера Екатерины Диденко. Во время празднования ее дня рождения в банном супруг девушки решил устроить ей сюрприз и наполнил бассейн 25 килограммами сухого льда.

Двое человек скончались на месте, захлебнувшись водой. Муж блогера был госпитализирован и впоследствии умер в больнице. Все другие пострадавшие сейчас выписаны из медучреждений.