Все международные спортивные мероприятия на территории РФ отменены с 16 марта
Минспорт принял данное решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Минспорт принял решение об отмене всех международных спортивных мероприятий, начиная с 16 марта до особого распоряжения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, в котором опубликовано данное постановление.
Данное решение Министерством спорта РФ было принято в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. На данный момент известно о 93 случаях заражения, только за один день число заболевших увеличилось на 30 человек.
В документе также уточняется, что речь идет и об участии иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях.
Органам исполнительной власти субъектов РФ поручено осуществить контроль за исполнением решения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек.
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