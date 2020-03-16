Все международные спортивные мероприятия на территории РФ отменены с 16 марта

Минспорт принял решение об отмене всех международных спортивных мероприятий, начиная с 16 марта до особого распоряжения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, в котором опубликовано данное постановление.

Данное решение Министерством спорта РФ было принято в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. На данный момент известно о 93 случаях заражения, только за один день число заболевших увеличилось на 30 человек.

В документе также уточняется, что речь идет и об участии иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях.

Органам исполнительной власти субъектов РФ поручено осуществить контроль за исполнением решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек.