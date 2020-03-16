Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа в России возросло до 93 человек. За сутки их стало больше на 30. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на первом заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

По словам Голиковой, из 93 случаев заражения коронавирусом 86 — завозные. Четыре человека уже выздоровели, 79 сейчас находятся в стационаре.

Из 30 новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 20 были зафиксированы в Москве; три - в Санкт-Петербурге; три - в Самарской области; по одному - в Московской и Кировской областях, а также в Пермском крае и Республике Коми.

Вице-премьер добавила, что в России ежедневно производится до 100 тысяч тест-систем, предназначенных для выявления COVID-19. Она подчеркнула, что эти тесты будут направлены во все регионы, которые готовы их принять.

«Уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра», — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что возможность провести тестирование на коронавирус должны получить все россияне. Это позволит гражданам успокоить себя и своих близких. Медицинские организации в РФ готовы к любому развитию ситуации с COVID-19 — у них есть двухнедельный запас лекарств, заверила госслужащая.

В заключение она отметила, что сейчас под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса находятся порядка 15 тысяч человек. Они абсолютно здоровы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ вместе с японскими партнерами запустят новые быстрые тесты на COVID-19.