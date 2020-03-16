Опубликован список мест в Петербурге, где бесплатно проверяют на коронавирус

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал список медицинских организаций, в которых можно сдать анализы для выявления коронавирусной инфекции COVID-2019. Для этого медики возьмут мазок из носоглотки.

Анализы принимают во всех взрослых и детских поликлиниках восьми районов города. Речь идет о Василеостровском, Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном.

В Адмиралтейском районе сдать биоматериал можно только во взрослых поликлиниках — во всех.

В Калининском районе провериться на коронавирус можно в пяти городских поликлиниках (№ 54, № 86, № 96, № 112, № 118), а также одной детской (№ 29). Столько же учреждений работают в Петроградском районе — городские поликлиники № 30 (включая детское поликлиническое отделение), № 32, № 34, детская поликлиника № 19 и поликлиника при медицинском университете имени И. П. Павлова.

В Красногвардейском, Красносельском и Петродворцовом анализы принимают по два учреждения. Это 103-е поликлиническое отделение поликлиники № 107 и 34-е поликлиническое отделение детской поликлиники № 68; поликлиники № 93 и № 106; а также поликлиника № 122 и Николаевская больница соответственно.

По одному учреждению будут принимать анализы в Выборгском, Кировском и Кронштадтском районах. Речь идет о поликлиниках № 52, № 43 и № 74.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Для борьбы с распространением COVID-19 власти города установили запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Противоэпидемическая мера действует с 16 марта до 30 апреля

Как сообщал 5-tv.ru, общее число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек. За сутки число заболевших увеличилось на 30 человек.