Голикова рассказала, кому нужно сдать тест на коронавирус, а кому нет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, а также назвала тех, кому все же нужно сдать анализы.

«Речь в основном идет о тех гражданах, которые были в странах неблагоприятных с точки зрения новой коронавирусной инфекции, и которые „контактные“ по отношению к тем лицам, которые эти страны посещали. Всем остальным можно вполне спокойно воздержаться от необходимости тестирования на новый коронавирус», — заявила Голикова.

Она добавила, что тестирование на COVID-19 в России будет бесплатным. В регионах уже ведется подготовка к тому, чтобы начать проводить тесты. Граждане смогут сдавать анализы в объектах первичного звена здравоохранения.

«Нет необходимости всем гражданам повально обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию», — подчеркнула вице-премьер.

Как сообщал 5-tv.ru, днем Татьяна Голикова выступила на совещании на первом заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Там она сообщила, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек, а также о мерах по противодействию инфекции.