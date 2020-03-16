Голикова рассказала, кому нужно сдать тест на коронавирус, а кому нет
Вице-премьер уточнила, что тестирование на COVID-19 будет бесплатным.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, а также назвала тех, кому все же нужно сдать анализы.
«Речь в основном идет о тех гражданах, которые были в странах неблагоприятных с точки зрения новой коронавирусной инфекции, и которые „контактные“ по отношению к тем лицам, которые эти страны посещали. Всем остальным можно вполне спокойно воздержаться от необходимости тестирования на новый коронавирус», — заявила Голикова.
Она добавила, что тестирование на COVID-19 в России будет бесплатным. В регионах уже ведется подготовка к тому, чтобы начать проводить тесты. Граждане смогут сдавать анализы в объектах первичного звена здравоохранения.
«Нет необходимости всем гражданам повально обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию», — подчеркнула вице-премьер.
Как сообщал 5-tv.ru, днем Татьяна Голикова выступила на совещании на первом заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Там она сообщила, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек, а также о мерах по противодействию инфекции.
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