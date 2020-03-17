Вице-губернатор Петербурга ушел на карантин после отпуска в Европе
Максим Соколов находится в инфекционной больнице имени Боткина.
Фото: gov.spb.ru
После возвращения из отпуска в Европе вице-губернатор Петербурга Максим Соколов ушел на карантин.
«Ответственное отношение к здоровью окружающих сегодня превыше всего», — цитирует чиновника пресс-служба Смольного.
Максим Соколов до 9 марта находился в очередном отпуске, во время которого посещал страны Шенгенской зоны. Вернувшись на родину, чиновник принял решение отправиться на карантин.
Вынужденный отпуск Соколов взял за свой счет. В настоящее время вице-губернатор Северной столицы находится в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Чиновник сдает анализы и проходит необходимые проверки.
По состоянию на 16 марта вирусом COVID-19 заразились девять жителей Петербурга. Всего в России зарегистрировали 93 случая.
Ранее 5-tv.ru публиковал список мест в Петербурге, где бесплатно проверяют на коронавирус.
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