Российские и японские ученые создали тест для экспресс-диагностики коронавируса

Инновационный тест для экспресс-диагностики коронавируса разработали наши ученые совместно с японскими коллегами. Об этом сообщили в «Российском фонде прямых инвестиций». Получение результата занимает всего лишь около получаса. При этом тест высокоточный и мобильный, то есть может применяться повсеместно. Его тестирование запустят в апреле, но уже сегодня ряд стран заявили о намерении массово закупить такие тесты.

«Уже поступили предварительные заказы на более чем 500 тысяч тестов из Австрии, из ОАЭ, из многих других государств. Это очень важно для многих компаний, потому что если раньше нужно было отсылать тест и очень долго ждать, то сейчас можно поставить такой тест практически на проходной и проводить тестирование сотрудников. И все это можно делать за очень короткое и эффективное время», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Регион за регионом переводят учебные заведения на свободное посещение или дистанционное обучение. Работодатели отправляют своих сотрудников трудиться удаленно. А тех, у кого повышенная температура и недомогание — на больничный. При этом государство гарантирует, что люди не потеряют в зарплате.

«Минтруд совместно с Фондом социального страхования пересмотрит порядок оплаты больничных листов, оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом, до закрытия листа трудоспособности. Это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также Общероссийский народный фронт запускает новый проект по доставке продуктов и лекарств пенсионерам, которые теперь вынуждены оставаться дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев из-за коронавируса.