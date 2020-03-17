Введен запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней

Из-за эпидемии коронавируса продажа путевок через российские турагентства в ближайшие дни будет полностью остановлена. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

Над Старым светом практически опускается новый «железный занавес». Президент Франции объявил новые жесткие меры против коронавируса. Со вторника вся страна переводится на принудительный, тотальный карантин. Как минимум на две недели вводятся ограничения на перемещения по территории Франции, и даже на передвижения людей на улицах. Как в Италии. Где несмотря на все усилия, остановить эпидемию пока не удается.

Шенгенская зона закрыла свои внешние границы на 30 дней. Для грузовиков с продуктами и медикаментами создадут зеленые коридоры.

Президент Владимир Путин и финский лидер Саули Ниинистё провели телефонные переговоры, где обсудили совместные меры борьбы с коронавирусом и работу пунктов пропуска на границе двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ввела ограничения на полеты во все страны Евросоюза.