Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса
Из-за введенных Штатами ограничительных мер Иран не может обеспечить своих граждан медицинской помощью.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Россия обвинила США в том, что Штаты мешают Ирану в борьбе с коронавирусом. В заявлении, опубликованном нашим МИДом говорится, что большого количества жертв можно было бы избежать, если бы не санкции, ранее введенные Вашингтоном. В результате Иран несет огромные финансовые потери и не может обеспечить своих граждан медицинской помощью. У страны просто нет денег, чтобы купить необходимое оборудование и лекарства.
«Решительно призываем США взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране. Мировая пандемия не время для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций».
Иран стал одним из очагов распространения коронавируса. Число заразившихся в стране превысило 15 тысяч человек, больше 800 инфицированных погибли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство РФ ограничило въезд в Россию граждан, прибывающих из Ирана.
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