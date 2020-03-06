Россия временно закрывает границу с Ираном. Об этом говорится в постановлении правительства.

Такое решение было принято в целях недопущения распространения нового коронавируса. В документе говорится о том, что пропуск иностранцев, приезжающих в Россию из этой страны для обучения, трудовой деятельности и туризма, приостановлен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посольство Италии призвало граждан не ездить в РФ из-за эпидемии коронавируса.