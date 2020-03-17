Обнаженная Волочкова показала подписчикам свою защиту от коронавируса
Эпатажная балерина выложила в сеть новое фото, сделанное в знаменитой купели.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram выложила очередное фото, сделанное в небезызвестной купели. На снимке 44-летняя обнаженная балерина позирует в холодной воде, прикрыв прелести кусками льда.
Танцовщица отметила, что подобные процедуры являются отличным средством защиты от многих напастей.
«Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще, ледяная купель — прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей, и от любого негатива», — написала Анастасия Волочкова.
Стоит отметить, что знаменитость уже не первый раз отключает возможность комментировать свои посты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова в пиджаке на голое тело призвала не опускать руки.
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