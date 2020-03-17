Обнаженная Волочкова показала подписчикам свою защиту от коронавируса

Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram выложила очередное фото, сделанное в небезызвестной купели. На снимке 44-летняя обнаженная балерина позирует в холодной воде, прикрыв прелести кусками льда.

Танцовщица отметила, что подобные процедуры являются отличным средством защиты от многих напастей.

Instagram @volochkova_art

«Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще, ледяная купель — прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей, и от любого негатива», — написала Анастасия Волочкова.

Стоит отметить, что знаменитость уже не первый раз отключает возможность комментировать свои посты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова в пиджаке на голое тело призвала не опускать руки.