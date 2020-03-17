Правительство и Центробанк РФ объявили о введении мер по поддержке экономики
Помощь государства в первую очередь будет оказана тем отраслям, на которых ситуация с распространением коронавируса и падением цен на нефть сказалась больше всего.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
На фоне ситуации с коронавирусом и падением цен на нефть правительство России и Центробанк вводят меры поддержки экономики. Соответствующая информация размещена сегодня на сайте правительства.
Для авиаперевозчиков и туроператоров, которые в эти дни несут максимальные убытки, устраивают налоговые каникулы. Туристические компании до конца года освободят от уплаты обязательных взносов — в том числе в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».
Кроме того, Центробанк смягчил требования к банкам для кредитования производителей лекарств и медицинского оборудования. Предприятия малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться льготным кредитованием. Финансовую поддержку окажут и регионам.
Также правительство получит право сдерживать рост цен на лекарства — сроком на три месяца — в условиях эпидемии. Такой законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении.
Тем, кто может остаться без зарплаты, находясь на карантине, в кабмине обещали помочь. В ближайшее время будет принято решение о выплатах по больничным для тех, кто оказался в вынужденной изоляции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мировой спрос на нефть грозит упасть до исторического минимума.
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