Правительство и Центробанк РФ объявили о введении мер по поддержке экономики

На фоне ситуации с коронавирусом и падением цен на нефть правительство России и Центробанк вводят меры поддержки экономики. Соответствующая информация размещена сегодня на сайте правительства.

Для авиаперевозчиков и туроператоров, которые в эти дни несут максимальные убытки, устраивают налоговые каникулы. Туристические компании до конца года освободят от уплаты обязательных взносов — в том числе в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

Кроме того, Центробанк смягчил требования к банкам для кредитования производителей лекарств и медицинского оборудования. Предприятия малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться льготным кредитованием. Финансовую поддержку окажут и регионам.

Также правительство получит право сдерживать рост цен на лекарства — сроком на три месяца — в условиях эпидемии. Такой законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении.

Тем, кто может остаться без зарплаты, находясь на карантине, в кабмине обещали помочь. В ближайшее время будет принято решение о выплатах по больничным для тех, кто оказался в вынужденной изоляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мировой спрос на нефть грозит упасть до исторического минимума.