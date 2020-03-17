В «Победе» рассказали, когда попробуют вернуть россиян из Черногории

Авиакомпания «Победа» ведет переговоры с правительством Черногории, чтобы вывезти из страны, закрывшей наглухо собственные границы из-за коронавируса, своих клиентов. Как рассказала 5-tv.ru пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова, разрешение на вывоз «Победа» надеется получить уже завтра.

«Сегодня должен был быть первый вывозной рейс. Люди приехали в аэропорт, а он закрыт. Мы их предупредили, что есть сложности с вылетом, но они приехали, чтобы получить дальнейшие инструкции от нашего представителя. Мы пытались в течение всего дня получить разрешение она вылет сегодня. К сожалению, этого сделать не удалось. Мы сейчас ожидаем разрешения от правительства Черногории и очень надеемся, что завтра наш самолет вывезет этих клиентов в Москву. И дальше мы продолжим выполнять вывозные рейсы из Черногории», — сообщила представитель «Победы».

Туристы из России оказались в Черногории до того, как страна приняла решение о закрытии границ. По словам очевидцев, они находятся у здания аэропорта и не могут устроиться на ночлег. Меры по закрытию границ сейчас принимают многие страны из-за коронавируса, однако все они позволяют путешественникам вернуться домой.

Ранее 5-tv.ru писал, Россия ограничит въезд иностранцев из-за коронавируса.