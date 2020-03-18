Украинская певица Maruv опубликовала в Instagram весьма «горячее» фото. На снимке поп-дива позирует в бежевом нижнем белье, сексуальных полупрозрачных чулках и перчатках. Хрупкое тело исполнительницы едва прикрывает легкое платье, накинутое на одно плечо. Необычный образ звезды идеально дополнили ярко-синие волосы.

Maruv сопроводила фотографию новостью об отмене концертов в текущем месяце.

«Все мартовские концерты переносятся. Апрельские и майские концерты пока что в силе», — сообщила знаменитость.

Поклонники высоко оценили соблазнительную фотографию Maruv. За пару часов снимок набрал более 15 тысяч отметок «мне нравится». В комментариях пользователи хвалили кумира за оригинальную стильную съемку.

Instagram @maruvofficial

«Чарующее впечатление!»

«Огонек»;

«Я вырасту и женюсь на тебе»;

«Королева», — написали фолловеры.

Наибольшую популярность и любовь слушателей певица Maruv приобрела в 2017 году. В своем творчестве исполнительница сочетает безграничную сексуальность, эпатаж и невероятные вокальные данные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Maruv перевоплотится в Shlakoblochina для аудитории 18+.