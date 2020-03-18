Онкобольной турист, застрявший в Черногории, экстренно нуждается в лекарстве

Среди «застрявших» россиян в Черногории находится мужчина с онкологическим заболеванием. Ему необходим препарат, которого нет в черногорских аптеках. Его супруга Екатерина Калашникова рассказала, что их самолет должен был вылететь в Россию еще 17 марта.

«Утром мы приехали в аэропорт Тиват, он был закрыт по решению властей Черногории. Мы позвонили в авиакомпанию, нам сказали — не волнуйтесь, будет чартерный рейс, который заберет всех туристов», — сказала она.

Женщина утверждает, что ее муж нуждается в жизненно необходимом лекарстве Темозоломид, которое они не могут получить в Черногории. Ее супруг планировал начать новый курс химиотерапии по прилету в Москву. Она призвала черногорские власти ускорить выдачу разрешения на эвакуацию россиян и попросила работников российского диппредставительства помочь им с предоставлением нужного медикамента.

Ситуацию прокомментировали в российской авиакомпании «Победа».

«На данный момент разрешение Черногории на эвакуацию российских граждан не получено. На сегодня было запланировано два вывозных рейса, то есть на улице останется уже почти 400 человек», — сообщает компания-перевозчик.

В «Победе» рассказали, что почти все отели отказывают заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса. По их данным, в Черногории сейчас остается около 1000 человек. Их планировалось эвакуировать пятью рейсами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди туристов из РФ, застрявших в Черногории, есть онкобольные.