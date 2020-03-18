Среди туристов из РФ, застрявших в Черногории, есть онкобольные

Среди туристов из России, которые оказались буквально заблокированы в Черногории, есть люди с онкологическими заболеваниями. Причем, как стало известно 5-tv.ru, у них закончились необходимые жизненно важные лекарства.

Почти тысяча россиян оказалась заблокирована в Черногории из-за решения властей о закрытии государственной границы. Из-за распространения коронавируса там было принято решение временно прекратить международные перевозки. В стране пока не зарегистрированы случаи заражения, однако власти решили перестраховаться столь радикальными мерами.

В данный момент Росавиация пытается получить разрешение авиационных властей страны на вывоз туристов российскими компаниями.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский турист, «застрявший» в Черногории, рассказал о ситуации в стране.