Среди туристов из РФ, застрявших в Черногории, есть онкобольные

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Нюра Незванова
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Как стало известно 5-tv.ru, у этих людей закончились жизненно необходимые лекарства.

Фото: www.globallookpress.com / Adisorn Chabsungnoen

Тема:
Эпидемия коронавируса

Среди туристов из России, которые оказались буквально заблокированы в Черногории, есть люди с онкологическими заболеваниями. Причем, как стало известно 5-tv.ru, у них закончились необходимые жизненно важные лекарства.

Почти тысяча россиян оказалась заблокирована в Черногории из-за решения властей о закрытии государственной границы. Из-за распространения коронавируса там было принято решение временно прекратить международные перевозки. В стране пока не зарегистрированы случаи заражения, однако власти решили перестраховаться столь радикальными мерами.

В данный момент Росавиация пытается получить разрешение авиационных властей страны на вывоз туристов российскими компаниями.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский турист, «застрявший» в Черногории, рассказал о ситуации в стране.

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