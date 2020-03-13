НОК Греции отменил эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

Олимпийский комитет Греции отменил церемонию передачи эстафеты олимпийского огня на территории страны в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК).

Уточняется, что предпосылкой к этому явилось неконтролируемое поведение жителей и гостей Спарты. Граждане проигнорировали неоднократные просьбы правительства страны не посещать большие мероприятия и организовали толпу в месте предполагаемого проведения церемонии.

«Олимпийский комитет принял трудное, но необходимое решение отменить дальнейшую программу эстафеты огня на греческой земле», — отмечалось в сообщении.

По информации СМИ, решение было принято после консультации с министерством здравоохранения и МОК «с глубоким чувством ответственности» и с заботой о здоровье граждан.

«Общественное здоровье является высшим благом, и в эти трудные времена требуется разумное отношение всех сторон», — говорится в сообщении.

В заключение НОК Греции заявил, что традиционная передача олимпийского огня Организационному комитету Токио-2020 состоится в четверг, 19 марта, на Панафинейском стадионе. Присутствие общественности на церемонии исключается.

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