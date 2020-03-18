Задержан подозреваемый в убийстве жены и нападении на пристава у здания суда под Екатеринбургом.

Мужчину обвиняли в избиении супруги. Явившись на заседание по делу, он, по версии следствия, зарезал жену и ранил двух человек, одним из которых был судебный пристав. Трагедия произошла на входе в участок мирового суда Первоуральска Свердловской области.

Пострадавшая женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Одного из раненых прооперировали и наложили ему швы.

Подозреваемый в совершении убийства — 37-летний Вячеслав П. Он нанес смертельное ранение своей жене, матери троих детей 27-летней Полине Д. Получившие ранения при попытке остановить нападение — 33-летний судебный пристав и 28-летний гражданин.

В Следственном комитете по региону возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Глава пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых утверждает, что подозреваемый в убийстве привлекался к уголовной ответственности и ранее.

«Гражданин, о котором идет речь, и ранее был не в ладах с законом, в 2008 году он был судим по ч.3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил Горелых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у здания суда в Свердловской области мужчина зарезал жену и ранил пристава.