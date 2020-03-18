Задержан подозреваемый в убийстве жены и нападении на пристава у здания суда под Екатеринбургом
Злоумышленника обвиняли в избиении супруги.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
Фото, видео: 5-tv.ru
Задержан подозреваемый в убийстве жены и нападении на пристава у здания суда под Екатеринбургом.
Мужчину обвиняли в избиении супруги. Явившись на заседание по делу, он, по версии следствия, зарезал жену и ранил двух человек, одним из которых был судебный пристав. Трагедия произошла на входе в участок мирового суда Первоуральска Свердловской области.
Пострадавшая женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Одного из раненых прооперировали и наложили ему швы.
Подозреваемый в совершении убийства — 37-летний Вячеслав П. Он нанес смертельное ранение своей жене, матери троих детей 27-летней Полине Д. Получившие ранения при попытке остановить нападение — 33-летний судебный пристав и 28-летний гражданин.
В Следственном комитете по региону возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.
Глава пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых утверждает, что подозреваемый в убийстве привлекался к уголовной ответственности и ранее.
«Гражданин, о котором идет речь, и ранее был не в ладах с законом, в 2008 году он был судим по ч.3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил Горелых.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у здания суда в Свердловской области мужчина зарезал жену и ранил пристава.
Нашли ошибку?