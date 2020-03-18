«Так вот у кого вся гречка!» — Костюшкин приготовился дать отпор коронавирусу
Певец раздразнил фанатов своим накаченным торсом и упоминанием о крупе.
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Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official
На фоне закрытия фитнес-центров в связи с карантином Стас Костюшкин отметился в Instagram в спортзале. Артист не изменяет своим привычкам и старается держать себя в форме.
На выложенном фото он доводит себя до изнеможения на тренажере для качания мышц спины и пресса. На его шее массивная цепь для дополнительной нагрузки. И как отметили поклонники, она добавляет звезде брутальности. У многих сложилось впечатление, что Стас готов дать отпор опасной инфекции.
«Еще подходик, и пойду есть гречку», — написал певец как бы в насмешку над всеобщей истерией вокруг якобы дефицитной крупы.
Фанаты в комментариях поддержали позитив Костюшкина и отметили его потрясающую физическую форму. Вместе с тем фолловеры посоветовали певцу быть осторожнее с выражениями на больные для многих темы.
«Так вот у кого вся гречка! Качайтесь активнее, опасно в таком признаваться»;
«О! Тоже на пике моды! Цепь-то какая!»
«Судя по гримасе, есть вероятность перед гречкой достать рулон дефицитной туалетной бумаги», — отреагировали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Костюшкин поцеловал свое отражение и опроверг слухи о самовлюбленности.
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