Заблокированный в Черногории онкобольной поблагодарил за поддержку

Российский турист Олег Калашников, оказавшийся заблокированным в Черногории из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, поблагодарил всех, кто оказывает ему поддержку. Мужчина страдает от онкологического заболевания и нуждается в лекарствах, которых нет в продаже в местных аптеках.

«Добрый день! Меня зовут Олег Калашников, я хочу выразить благодарность журналистам „Известий“ и всем, кто поддерживает нас и хочет нам помочь в получении лекарств, которые мне жизненно необходимы, и в доставке нас из Черногории в Россию. Спасибо большое», — сказал Калашников.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что среди россиян, заблокированных в Черногории, есть онкобольные. Супруга Калашникова Екатерина рассказала, что она с мужем должна была вылететь в Россию еще 17 марта. Однако власти страны не дают разрешения на вылет. Мужчина остро нуждается в лекарстве Темозоломид, получить которое в Черногории невозможно. Женщина призвала местные власти ускорить выдачу разрешения на вылет и обратилась к российским дипломатам с просьбой оказать содействие в предоставлении лекарственного препарата.

Как сообщили в авиакомпании «Победа», в Черногории оказались около тысячи российских туристов, которые прибыли в страну до закрытия границ и не знали, что будут трудности с возвращением домой. Они оказались в трудном положении, так как отели страны отказываются заселять людей без справки об отсутствии заболевания коронавирусом. В данный момент компания делает все возможное для разрешения этого вопроса.