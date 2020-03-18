Little Big скорее всего придется написать новую песню для «Евровидения»

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Василий Заика
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Организаторы международного конкурса заявили о его отмене из-за коронавируса.

Фото: Instagram @littlebigband

Тема:
Little Big Эпидемия коронавируса

Петербургской группе Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении-2020», возможно придется написать новую песню для международного конкурса, сообщает Ridus. Организаторы международного конкурса 18 марта заявили о его отмене из-за пандемии коронавируса.

Тем временем, израильская телекомпания «Kann», входящая в Европейский вещательный союз, со ссылкой на собственные источники заявила, что «Евровидение-2020» может быть перенесено на 2021 год. Департамент здравоохранения Нидерландов не допускает проведение песенного состязания даже без зрителей.

Предположительно, представлять страны-участницы будет та же команда артистов. Для этого всем коллективам придется сочинить новые композиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Пухляш» из клипа Little Big засветился на съемках нового ток-шоу Седоковой.

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