Little Big скорее всего придется написать новую песню для «Евровидения»

Петербургской группе Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении-2020», возможно придется написать новую песню для международного конкурса, сообщает Ridus. Организаторы международного конкурса 18 марта заявили о его отмене из-за пандемии коронавируса.

Тем временем, израильская телекомпания «Kann», входящая в Европейский вещательный союз, со ссылкой на собственные источники заявила, что «Евровидение-2020» может быть перенесено на 2021 год. Департамент здравоохранения Нидерландов не допускает проведение песенного состязания даже без зрителей.

התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל

הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020

Предположительно, представлять страны-участницы будет та же команда артистов. Для этого всем коллективам придется сочинить новые композиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Пухляш» из клипа Little Big засветился на съемках нового ток-шоу Седоковой.