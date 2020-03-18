Власти Черногории не выдали разрешение на вывоз клиентов «Победы» из Черногории

Черногорские власти не разрешили авиакомпании «Победа» вывезти российских туристов из Черногории. Гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков назвал это «издевательским отношением к россиянам».

«Отношение властей Черногории к россиянам просто нельзя назвать иначе, как издевательство. Сегодня почти 400 человек должны были вернуться домой. Но этого не случилось, потому что до сих пор нам не выдали разрешения на выполнение рейсов. Два самолета и два экипажа „Победы“ сейчас во Внуково и готовы в любую минуту вылететь в Черногорию за нашими клиентами», — сказал он.

Власти Черногории разрешили вылет только одному борту авиакомпании «Аэрофлот. К слову, в стране находятся около 1000 туристов, которые оказались в ней заблокированы. Для их возвращения на родину необходимо пять полных рейсов, не считая пять полных рейсов, не считая «Аэрофлота» и S7.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство Черногории закрыло с 17 марта воздушное пространство страны в связи с распространением коронавируса. Порядка 1000 человек оказались заблокированы в стране.