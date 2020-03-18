Историк Соколов вступился за своего адвоката

Обвиняемый в жестоком убийстве студентки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов опроверг отказ от услуг своего адвоката Александра Почуева, сообщает телеканал 78. Ранее в прессе появились слухи о том, что защитник недобросовестно выполняет свои обязанности.

Как стало известно из письма Соколова, поступившего в распоряжение редакции, слухи о его отказе от услуг защитника являются ложной информацией. Историк вступился за своего адвоката и подчеркнул его профессиональные заслуги.

«Подобного рода публикации являются ложными, написанными с целью мести за профессиональную позицию и активную публичную мою защиту. Считаю адвоката А. М. Почуева достойным профессионалом», — написал историк.

Кроме того, Соколов потребовал опровержения публикаций, утверждавших, что Почуев плохо вел дела своего подзащитного.

Сам адвокат признал, что в ходе его работы приходится сталкиваться с подобными случаями клеветы. Однако, по его словам, это не мешает делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие предъявило окончательное обвинение экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову, подозреваемому в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Помимо убийства ему инкриминируют незаконное хранение оружия.

Историк Олег Соколов, бывший доцент СПбГУ, был задержан в Петербурге в ноябре 2019 года. В его рюкзаке были обнаружены женские руки. Позже в его квартире были найдены другие останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Психолого-психиатрическая экспертиза признала историка вменяемым на момент преступления.