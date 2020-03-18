Тысячи людей в РФ перевели на удаленный режим работы — первые впечатления
После привычных будней в офисе нехватка общения серьезно бьет по психике и настроению.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Все больше предприятий переводят сотрудников на удаленный режим работы. А есть и те, кто на карантине или самоизоляции. Словом, тысячи людей сидят по домам и, по сути, остались один на один в условиях пандемии.
В их число попал и наш корреспондент Кирилл Сергеев — его пришлось отправить трудиться дистанционно из-за недавней командировки в Финляндию. И вот его материал. Из дома.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число зараженных коронавирусом приближается к 200 тысячам во всем мире.
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