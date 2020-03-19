Застрявшие в Европе россияне просят о помощи
По оценкам Ростуризма, в мире сейчас находится около 100 тысяч туристов из России.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Российские туристы, заблокированные в Черногории из-за эпидемии коронавируса, ждут возвращения на родину. Это почти две тысячи человек. Но пока местные власти согласились пустить лишь один борт «Аэрофлота». Остальные авиакомпании все еще не могут получить разрешения, хотя и лайнеры, и экипажи готовы вылететь за россиянами в любую минуту. Ведь, наши соотечественники, фактически, в ловушке.
Черногория закрыла границы, а отели отказываются заселять иностранцев без справок о состоянии здоровья. При этом среди россиян есть онкобольные, им необходимо срочное лечение и лекарства.
Всего, по оценкам Ростуризма, в мире сейчас находится около 100 тысяч туристов из России. Большинство — в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также в Турции. И возвращать домой их приходится с трудом, ведь правила игры в каждой стране меняются буквально ежечасно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет «Аэрофлота» забрал 157 российских туристов из Черногории.
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