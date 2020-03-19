«Черная среда»: коронавирус поставил под удар весь мировой порядок

Цена на нефть марки Brent в среду опускалась ниже некуда: 25 долларов за баррель впервые с мая 2003 года. Вслед за нефтяными котировками упал и рубль. Экономисты и аналитики уже назвали этот день «черной средой».

Трейдеры прогнозируют: спрос на нефть продолжит уходить в пике — ведь страны фактически оказались в изоляции друг от друга, прервано автомобильное и авиасообщение. Глава европейского центробанка Кристин Лагард сегодня предупредила: рецессия, вызванная спадом деловой активности из-за пандемии — не за горами. И афтершоки будут ощущаться еще долго.

Под каток COVID-19 уже попали заводы автогигантов в Европе: Тойота закрыла сразу шесть предприятий, а «Роллс-Ройс» вообще приостанавливает производство автомобилей.

Международная организация труда уже прогнозирует, что число безработных в мире может вырасти почти на 25 миллионов человек. Получается — под ударом весь глобальный миропорядок.

Каковы дальнейшие прогнозы? Мнения экспертов — в материале Марии Коровиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые фондовые площадки несут потери из-за коронавируса и снижения цен на нефть.