«Черная среда»: коронавирус поставил под удар весь мировой порядок
По словам главы европейского центробанка Кристин Лагард, рецессия, вызванная спадом деловой активности из-за пандемии — не за горами. И афтершоки будут ощущаться еще долго.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Цена на нефть марки Brent в среду опускалась ниже некуда: 25 долларов за баррель впервые с мая 2003 года. Вслед за нефтяными котировками упал и рубль. Экономисты и аналитики уже назвали этот день «черной средой».
Трейдеры прогнозируют: спрос на нефть продолжит уходить в пике — ведь страны фактически оказались в изоляции друг от друга, прервано автомобильное и авиасообщение. Глава европейского центробанка Кристин Лагард сегодня предупредила: рецессия, вызванная спадом деловой активности из-за пандемии — не за горами. И афтершоки будут ощущаться еще долго.
Под каток COVID-19 уже попали заводы автогигантов в Европе: Тойота закрыла сразу шесть предприятий, а «Роллс-Ройс» вообще приостанавливает производство автомобилей.
Международная организация труда уже прогнозирует, что число безработных в мире может вырасти почти на 25 миллионов человек. Получается — под ударом весь глобальный миропорядок.
Каковы дальнейшие прогнозы? Мнения экспертов — в материале Марии Коровиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые фондовые площадки несут потери из-за коронавируса и снижения цен на нефть.
Нашли ошибку?