«27 лет назад ты появился на свет»: Татьяна Буланова показала взрослого сына

Татьяна Булановой показала поклонникам, как выглядит ее взрослый сын. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото Александра и поздравила его с днем рождения.

«Саша, 27 лет назад, утром, ты появился на свет! С днем рождения, мой сын!» — написала она.

В отличие от младшего ребенка — Никиты, рожденного 13 лет назад в браке с футболистом Владиславом Радимовым, Буланова редко выкладывает в сеть снимки сына от первого брака. Поэтому поклонники певицы обрадовались возможности наконец увидеть, кому была посвящена трогательная песня «Спи мой мальчик маленький».

Instagram @buslya

«С днем рождения сына, Танюша!»

«С днем рождения Саша!»

«Вырос быстро. С днюшкой!»

«Мамино Все!» - присоединяются к поздравлениям пользователи.

Как отмечает интернет-портал Дни.ру, в свои 51 Татьяна Буланова полна энергии и планов. После расставания с Радимовым артистка не только не унывает, но и допускает, что встретит любовь и снова выйдет замуж. Да и перспектива скоро стать бабушкой ее тоже не пугает.

Несколько месяцев назад в программе «Светская хроника» певица рассказала, что ее сын скоро старший сын Александр скоро женится — «буквально вот-вот».