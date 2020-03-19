«27 лет назад ты появился на свет»: Татьяна Буланова показала взрослого сына
Певица трогательно поздравила своего ребенка от первого брака с днем рождения.
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Фото, видео: Instagram @buslya
Татьяна Булановой показала поклонникам, как выглядит ее взрослый сын. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото Александра и поздравила его с днем рождения.
«Саша, 27 лет назад, утром, ты появился на свет! С днем рождения, мой сын!» — написала она.
В отличие от младшего ребенка — Никиты, рожденного 13 лет назад в браке с футболистом Владиславом Радимовым, Буланова редко выкладывает в сеть снимки сына от первого брака. Поэтому поклонники певицы обрадовались возможности наконец увидеть, кому была посвящена трогательная песня «Спи мой мальчик маленький».
«С днем рождения сына, Танюша!»
«С днем рождения Саша!»
«Вырос быстро. С днюшкой!»
«Мамино Все!» - присоединяются к поздравлениям пользователи.
Как отмечает интернет-портал Дни.ру, в свои 51 Татьяна Буланова полна энергии и планов. После расставания с Радимовым артистка не только не унывает, но и допускает, что встретит любовь и снова выйдет замуж. Да и перспектива скоро стать бабушкой ее тоже не пугает.
Несколько месяцев назад в программе «Светская хроника» певица рассказала, что ее сын скоро старший сын Александр скоро женится — «буквально вот-вот».
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