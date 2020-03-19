У главы ПАО ЯТЭК Андрея Коробова обнаружили коронавирус
Недавно гендиректор компании вернулся из Швейцарии, где пребывал с рабочим визитом.
Фото: Globallookpress.com
У главы ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Андрея Коробова подтвердился анализ на COVID-19, цитирует РБК пресс-секретаря главы Якутии Ирину Ефимову.
По официальным данным, шесть человек из близкого окружения заболевшего госпитализированы с подозрением на коронавирус. Их первичные анализы дали положительный результат.
«Всего установлено 143 человека, которые контактировали с ним. Часть из них самоизолированы дома, часть помещена в обсерватор», — пояснила пресс-секретарь.
Уточняется, что сам Андрей Коробов был госпитализирован с подозрением на коронавирус 18 марта. Управленец почувствовал себя плохо после возвращения из Швейцарии 11 марта, где находился в командировке.
«На тот момент Швейцарии не было в списке стран, после посещения которых Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать карантин», — заявил СМИ глава Якутии Айсен Николаев.
Именно поэтому Коробова допустили до работы сразу после прилета. Сегодня офис ЯТЭК в Якутске перевели на удаленную работу, а все встречи и переговоры проводятся дистанционно.
Ранее 5-tv.ru сообщил о первом случае заболевания COVID-19 у сотрудников «Росатома».
Нашли ошибку?