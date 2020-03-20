Как коронавирус превратил в неофициальных заложников тысячи российских туристов

В Москву вернулась еще одна группа туристов из Черногории — люди несколько суток фактически были в заложниках, после того как в стране ввели карантин. В таком положении сейчас десятки тысяч наших граждан: государства запирают границы. В изоляции оказались и россияне на борту круизного лайнера Costa Pacifica — судно уже несколько дней дрейфует в Средиземном море. Никто принимать его у себя не хочет. И это при том, что все пассажиры здоровы.

О туристах, которые решили отдохнуть не в то время, в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Полякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса.