«А доча-то мамина»: поклонники Орбакайте потрясены ее сходством с Пугачевой

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Светлана Александрова
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Самоизолировавшаяся певица, поинтересовалась, как проводят время ее подписчики.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Поклонники Кристины Орбакайте потрясены сходством 48-летней певицы со своей мамой — Аллой Пугачевой. Артистка опубликовала на странице в Instagram уютное домашнее селфи и поинтересовалась, как проводят время ее подписчики.

«Я дома. А вы самоизолировались? Привыкаем к новому режиму», — подписала снимок Орбакайте.

@orbakaite_k

На фотографии Кристина с небрежно заколотыми волосами и минимумом косметики на лице действительно очень похожа на Аллу Борисовну в этом же возрасте.

«А доча-то мамина»;

«Кристина, вот теперь я абсолютно точно вижу, как вы похожи на маму. Раньше это было не так сильно заметно»;

«Новая прическа?»

«Окрыляющая!»

«Принцесса Фике», — восхищаются фанаты.

Многие действительно решили поделиться, как привыкают к новой реальности.

«Дома! Только дома! Stay safe!»

«Период самоанализа»;

«Мы как всегда печем бриоши и круассаны»;

«А мы работаем с нагрузкой. Медики. Если вдруг меня изолируют на работе, моего ребенка заберут в детский дом?»

«Работаем. И пробки на месте. Краснодар», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младшие дети Аллы Пугачевой провели обряд по изгнанию коронавируса из своего родового замка.

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