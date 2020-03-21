«А доча-то мамина»: поклонники Орбакайте потрясены ее сходством с Пугачевой
Самоизолировавшаяся певица, поинтересовалась, как проводят время ее подписчики.
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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k
Поклонники Кристины Орбакайте потрясены сходством 48-летней певицы со своей мамой — Аллой Пугачевой. Артистка опубликовала на странице в Instagram уютное домашнее селфи и поинтересовалась, как проводят время ее подписчики.
«Я дома. А вы самоизолировались? Привыкаем к новому режиму», — подписала снимок Орбакайте.
На фотографии Кристина с небрежно заколотыми волосами и минимумом косметики на лице действительно очень похожа на Аллу Борисовну в этом же возрасте.
«А доча-то мамина»;
«Кристина, вот теперь я абсолютно точно вижу, как вы похожи на маму. Раньше это было не так сильно заметно»;
«Новая прическа?»
«Окрыляющая!»
«Принцесса Фике», — восхищаются фанаты.
Многие действительно решили поделиться, как привыкают к новой реальности.
«Дома! Только дома! Stay safe!»
«Период самоанализа»;
«Мы как всегда печем бриоши и круассаны»;
«А мы работаем с нагрузкой. Медики. Если вдруг меня изолируют на работе, моего ребенка заберут в детский дом?»
«Работаем. И пробки на месте. Краснодар», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младшие дети Аллы Пугачевой провели обряд по изгнанию коронавируса из своего родового замка.
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