Организаторы «Евровидения» поставили условие для выступления участников в 2021 году

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Марина Неруцких
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Ранее было принято решение перенести конкурс в Роттердаме на следующий год из-за коронавируса.

Фото: Globallookpress.com

Организаторы «Евровидения» поставили условие для выступления участников в 2021 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу песенного конкурса, участники смотра должны будут выступить с новыми номерами.

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса „Евровидение“ песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — цитирует агентство сообщение организаторов.

При этом отмечается, что страны-участницы вправе сами решать — отправлять на смотр в следующем году новых певцов или тех, кто был выбран для «Евровидение» в этом году.

Ранее было принято решение перенести конкурс в Роттердаме на 2021-й из-за коронавируса.

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