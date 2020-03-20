Организаторы «Евровидения» поставили условие для выступления участников в 2021 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу песенного конкурса, участники смотра должны будут выступить с новыми номерами.

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса „Евровидение“ песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — цитирует агентство сообщение организаторов.

При этом отмечается, что страны-участницы вправе сами решать — отправлять на смотр в следующем году новых певцов или тех, кто был выбран для «Евровидение» в этом году.

Ранее было принято решение перенести конкурс в Роттердаме на 2021-й из-за коронавируса.