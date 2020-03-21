«Плохо всем». Как турбизнес РФ переживает пандемию коронавируса?
По данным Ассоциации туроператоров России, рынок въездного туризма не досчитался как минимум 27 миллиардов рублей.
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Фото, видео: Globallookpress.com
Из-за ситуации с пандемией коронавируса страдает вся мировая экономика, но в первую очередь туризм. COVID-19 для многих российских туроператоров стал подобен цунами, сметающим на своем пути все многолетние наработки и договоренности.
Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) рынок въездного туризма потерял как минимум 27 миллиардов рублей, при этом компании, работающие исключительно в данном сегменте, понесли убытки не менее чем в 500 миллионов рублей.
Туроператоры жалуются, что ситуацию усугубляют сами клиенты компаний, не желающие переносить туры на более поздние даты, а требующие вернуть деньги. Это увеличивает вероятность банкротства туркомпаний в геометрической прогрессии. Наиболее уязвимыми в этом случае оказываются серьезно закредитованные организации, и те, кто допускает в своей работе кассовые разрывы.
«Я думаю, нам стоит готовиться к череде банкротств туроператоров, в том числе из топовой семерки, не говоря уже о нишевых игроках», — цитирует издание эксперта рынка.
В качестве мер, которые могут помочь остаться многим туроператорам на плаву, предпринимаются такие шаги, как:
- освобождение от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» — 1 рубль вместо почти 100 тысяч рублей как минимум;
- до 1 апреля будет разработан законопроект о моратории на подачу заявлений о банкротстве организациями в сфере туризма и авиаперевозок;
- рассматривается вопрос о возможности «распечатать» персональные фонды туркомпаний, чтобы пустить эти средства на возврат денег клиентам, чьи туры были отменены в связи с «закрытием» страны их отдыха из-за коронавируса.
Эксперты советуют туристам не аннулировать туры, а перебрасывать их на другие даты. При этом некоторые компании, например ANEX Tour, уже прекратили выплачивать деньги за аннулированные туры, сохранив средства клиентов на депозитах в счет будущих поездок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно вернуть деньги за сорванный тур.
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