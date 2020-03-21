Бэби-бума не будет: демографы не прогнозируют всплеск рождаемости после карантина

Карантин во многих странах мира не станет причиной резкого роста рождаемости и улучшения демографической ситуации. К такому выводу склоняются специалисты, опрошенные РИА Новости.

Демографы считают, что те пары, которые планировали в ближайшее время зачать малыша, и без того это сделают. Для тех же партнеров, кто не собирался обзаводиться детьми, карантин не станет поводом заниматься сексом без средств контрацепции.

«Была такая история, в одном городе вырубили электричество на несколько дней, и повысилась рождаемость. Но это не тот случай… Пары просто смогут зачать сейчас, если они планировали зачать, к примеру, летом. Это вопрос их личного желания и планирования. Не говоря уже о том, что сейчас люди знают, как предохраняться. Это не выйдет случайно», — цитирует агентство директора института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолия Вишневского.

При этом специалисты отмечают, что небольшое колебание в сторону увеличения рождаемости через девять месяцев все же будет. По словам Вишневского, рождаемость — «дело сезонное», традиционно в одни месяцы дети появляются чаще, чем в другие. С руководителем ВШЭ согласен и заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин.

«На чуть более длительных праздниках такие календарные эффекты иногда видны, но гораздо большее значение имеет сезонный эффект. Поэтому на фоне сезонности, например, в наших широтах пик рождаемости приходится на июль–август-сентябрь. Поэтому сезонность оказывает гораздо большее значение, чем календарный эффект, связанный с праздниками и вынужденными выходными», — сказал Шульгин.

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