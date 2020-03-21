Российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира
Как сообщили в Роспотребнадзоре, ожидается поставка препаратов в Египет, Сербию и Венесуэлу.
Фото: www.globallookpress.com /Arne Dedert
Российские тест-системы для диагностики заражения коронавирусом уже переданы в 13 стран мира. В ближайшее время ожидается их поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Согласно последним данным, в РФ инфекция подтвердилась у 253 человек. В мире COVID-2019 обнаружили у 234 тысяч человек. Однако на фоне этих событий ученые активно разрабатывают вакцину, призванную защитить людей от заражения.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, препарат уже создан. Сейчас специалисты новосибирского центра «Вектор» проводят тесты в лабораторных условиях. Ученые подбирают оптимальные дозы и состав сыворотки. П словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, вакцина будет готова через 11 месяцев.
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