Компании, которые без повода увольняют сотрудников во время эпидемии, проверят

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Нюра Незванова
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Михаил Мишустин заявил, что фирмы, которые захотят «воспользоваться шумихой» вокруг коронавируса, ждет пристальное внимание прокуратуры.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Тема:
Эпидемия коронавируса

Компании, которые пытаются решить свои проблемы за счет сокращения сотрудников, ждет внимание прокуратуры. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании 21 марта.

По его словам, те, кто захочет «воспользоваться шумихой» вокруг ситуации с коронавирусом столкнутся с проверками.

«Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — сказал Мишустин.

Также глава кабмина пообещал, что правительство представит пакет мер для поддержки бизнесменов, если экономическая ситуация ухудшится.

«Совместно с Банком России мы решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допустить снижения объемов кредитования реального сектора, во-вторых, поддержать малый и средний бизнес», — сказал Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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