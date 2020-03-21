Онищенко призвал позволить врачам самим наказать коллегу из Ставрополья, заразившую других коронавирусом

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Игорь Рязов
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Врач-эпидемиолог и депутат Госдумы подчеркнул, что не нужно возбуждать уголовное дело против Ирины Санниковой, утаившей поездку в Испанию.

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко вступился за главного врача-инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову, которой грозит уголовная ответственность за сокрытие информации о поездке в Испанию. Вернувшись, она могла заразить коронавирусом нового типа 11 человек.

«Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся», — цитирует Онищенко «360».

Из его слов следует, что у долго работающих врачей может притупиться бдительность. Им начинает казаться, будто их не берет ни одна зараза. Людям, не работающим врачами, трудно понять это состояние.

«Она должна будет быть наказана, и ее накажут. Никаких уголовных дел не надо», — вступился за Санникову парламентарий.

Как сообщал 5-tv.ru, Ирина Санникова находилась в Мадриде с 6 по 9 марта. Приехав на родину 10 марта, она сразу же вышла на работу. Женщина проводила совещания и вела пары у студентов — вступила в контакт примерно с одной тысячей человек.

17 марта врачу-инфекционисту неожиданно стало плохо. Предварительный тест подтвердил у нее наличие коронавируса. COVID-19 заподозрили еще у 11 встречавшихся с ней людей. Всех изолировали. Ранее в Минздраве Ставрополья рассказали о самочувствии Санниковой.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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