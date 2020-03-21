Создатели рассказали о проекте «Мы вместе» для помощи во время пандемии COVID-19

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев заявил, что запущенный 21 марта проект-агрегатор «мывместе2020.рф» является своего рода «гражданским ответом коронавирусу».

«Проект „Мы вместе“ — это, по сути, такой гражданский ответ коронавирусу, общероссийская акция взаимопомощи, где каждый может зайти, посмотреть в чем есть необходимость, предложить свою помощь, если ты бизнесмен или человек, который неравнодушен», — сказал Метелев.

По его словам, за последние годы в России сформировалась целая культура помощи друг другу. В ситуации с коронавирусом россияне не растерялись, начали объединяться и создавать волонтерские штабы.

«Многие начали вспоминать о своих соседях, предлагать им купить продукты, лекарства. Компании проявляют свою социальную ответственность, предлагают свои бесплатные услуги, появляются юридические консультации, психологи, новые сервисы и возможности. Все это многообразие предложили объединить в проекте «Мы вместе“», — уточнил председатель совета Ассоциации волонтерских центров.

Свою помощь россиянам, находящимся на карантине, ранее предложили несколько крупных компаний. Так, театры начали транслировать записи спектаклей онлайн, школы проводят бесплатные онлайн-курсы, сервис для просмотра фильмов More.tv предложил пользователям двухмесячную бесплатную подписку.

Как сообщал 5-tv.ru, подробности о сайте «мывместе2020.рф» ранее рассказали в ОНФ. Руководитель исполнительного комитета организации Михаил Кузнецов сказал, что рад присоединиться к проекту.