В ОНФ рассказали о сайте для помощи людям в условиях распространения COVID-19
Портал мывместе2020.рф общественники назвали «агрегатором добра».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima; 5-tv.ru
Общероссийский народный фронт (ОНФ) рад присоединиться к проекту мывместе2020.рф, предназначенном для помощи людям в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета организации Михаил Кузнецов.
«Портал мывместе2020.рф позволит очень быстро как находить тех, кто хочет помочь, так и тех, кому помощь необходима. <…> Это такой „агрегатор добра“, мобилизация и консолидация всех, кто хотел бы оказать помощь людям», — сказал Кузнецов.
Он отметил, что множество крупных компаний и некоммерческих организаций уже предлагают различную помощь людям в условиях пандемии коронавируса. В частности, к ним присоединился сервис для просмотра фильмов More.tv, корпорации Mail.ru, Google и Microsoft.
Как сообщал 5-tv.ru, сайт мывместе2020.рф запустился 21 марта. Портал позволит каждому стать волонтером, а также узнать полезные новости. Крупные фирмы через него смогут продолжить россиянам свою помощь. Подробнее о сайте рассказал Павел Савчук, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
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