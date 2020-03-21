Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии врача с COVID-19, скрывшую поездку в Испанию

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова находится в удовлетворительном состоянии. В центральной лаборатории «Вектор» в Новосибирске подтвердили, что она заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом губернатор Ставрополья Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram.

«Уважаемые земляки! К сожалению, первый случай заражения коронавирусом в нашем крае подтвердился. Результаты повторного теста — положительные», — сообщил Владимиров.

По его словам, сейчас Ирина Санникова находится в краевой инфекционной больнице. Чтобы исключить риск распространения коронавируса нового типа, ее поместили в полностью изолированный бокс.

«Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние — удовлетворительное. Опасений за ее жизнь у медиков нет», — добавил губернатор Ставрополья.

Он отметил, что региональные власти готовились к подобному развитию событий. Сейчас они продолжают устанавливать всех людей, с которыми контактировала Санникова. Часть из них уже поместили под карантин.

Instagram @vladimirvladimirov5807

Как сообщал 5-tv.ru, Ирина Санникова в начале марта была в Мадриде. Вернувшись, она не стала никого информировать о поездке, а вышла на работу. 17 марта врач-инфекционист внезапно почувствовала себя плохо. Предварительный тест показал у нее наличие COVID-19. Также коронавирус заподозрили еще у 11 человек, с которыми она встречалась.

Теперь Ирине Санниковой грозит уголовное дело из-за того, что она не стала проходить двухнедельный карантин после возвращения из Испании. Врач-эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее призвал не возбуждать уголовное дело и позволить врачам самим наказать коллегу.