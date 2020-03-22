Посольство РФ в Египте договаривается о спецрейсах для эвакуации россиян

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Марина Неруцких
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В арабской республике сейчас находится около двух тысяч граждан РФ.

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Фото, видео: Globallookpress.com, ТАСС / Дмитрий Тарасов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Посольство РФ в Каире делает все возможно, чтобы обеспечить эвакуацию российских граждан, застрявших в стране. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на временную поверенную в делах РФ в Египте Светлану Зубову, дипломатическая служба согласовывает сроки, маршруты и количество спецрейсов для вывоза россиян.

Каир приостановил международное авиасообщение с другими странами с 19 по 31 марта из-за распространения коронавируса.

«Уверяю вас, что со стороны посольства мы делаем и будем делать все, чтобы вам помочь», — цитирует агентство обращение Зубовой к гражданам РФ, опубликованное посольством.

По словам дипломата, на сегодняшний день получено около двух тысяч заявление от россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде и Каире. В основном это туристы, прибывшие в арабскую страну через третьи государства, так как у России нет авиасообщения с курортами Египта.

«В этой связи организация эвакуации вас из этих точек сопряжена с определенными трудностями логистического характера, но мы их, я вас уверяю, преодолеем. Сейчас мы согласовываем количество, сроки и маршруты спецрейсов из России, активно взаимодействуя по этому вопросу с различными российскими ведомствами и египетской стороной», — сказала Зубова.

Дипломат подчеркнула, что сограждане будут оперативно проинформированы обо всех принимаемых мерах, и призвала туристов соблюдать спокойствие. Всем желающим вернуться из Египта в Россию можно обратиться в круглосуточный штаб. Все предоставленные контактные данные и другая информация передается в координационный штаб МИД РФ, отметила Зубова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти полторы тысячи россиян обратились в консульство за помощью с выездом из Египта.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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