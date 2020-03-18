Почти полторы тысячи россиян обратились в консульство за помощью с выездом из Египта

Порядка полутора тысяч россиян обратились в консульство за помощью с выездом из Египта, сообщает ТАСС. В настоящее время сотрудники диппредставительства РФ в Каире формируют списки оказавшихся в сложной ситуации соотечественников.

Глава консульского отдела посольства Юсуп Абакаров призвал российских туристов по возможности самостоятельно выехать из Египта до полудня 19 марта.

«Рекомендуем гражданам РФ покинуть Египет до закрытия воздушного пространства, если есть возможность», — сказал Юсуп Абакаров.

Власти Каира приняли решение о прекращении международного авиасообщения и закрытии аэропортов с 19 по 31 марта.

По словам Юсупа Абакарова, в настоящий момент в Москве прорабатывается вопрос об эвакуации россиян из арабской республики.

Согласно последним данным, в Египте зафиксировано 196 случаев заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские туристы застряли в Касабланке из-за ситуации с коронавирусом.