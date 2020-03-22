Президент и правительство РФ контролируют угрозу коронавируса

Теперь хроника пандемии к этому часу. Во всем мире заражены без малого 300 тысяч человек. Умерли почти 13 тысяч. Очаг сейчас находится в Европе. Самая сложная ситуация в Италии.

Россия решила поддержать итальянцев. В субботу Владимир Путин связался с председателем Совета министров Джузеппе Конте. Президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и рассказал о том, какой она будет.

Так, самолет ВКС России доставит на Апеннинский полуостров бригады российских вирусологов и медоборудование.

Между тем, в России ситуация — под контролем. Число зараженных к этой минуте — 306. Умерших непосредственно от коронавируса нет. Но правительство России готово к тому, чтобы предпринять и новые ограничительные меры при необходимости.

В Москве заработал информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Его задача — обеспечить координацию федеральных и региональных органов власти. А работы сейчас у них очень много.

Какой именно рассказал президент на совещании с кабинетом министров. Надо понимать, что тем, кто противостоит пандемии, нужно не только организовать работу больниц, ввести и проконтролировать соблюдение тех самых ограничительных мер. Им еще нужно поддержать ряд отраслей, например, спорта, туризма, искусства. Обеспечить компенсацию больничных и, конечно, ежедневно мониторить ситуации с доступностью лекарств и средств защиты от инфекции.

«Все наши решения должны быть обоснованными, четкими, понятными для людей, соответствовать степени потенциальных рисков и вводиться по мере необходимости. Надо действовать на опережение, смотреть, как может развиваться ситуация, заранее готовить шаги, соответствующие меры и вводить их по мере необходимости. Собственно говоря, до сих пор так и получалось. Подчеркну. Они обязательны, эти шаги, к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль. Я прошу и граждан отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием. Государство и общество — все мы сейчас должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с пониманием обстановки, с заботой друг о друге. Это — главное в нынешней ситуации», — отметил Владимир Путин.

Так же принято решение материально помочь тем, кто работает на передовой этого невидимого фронта. Медики и сотрудники Роспотребнадзора получат почти 12 миллиардов рублей из Резервного фонда.

А уже в субботу на совещании по экономическим вопросам кабинет министров обсудил меры по стабилизации экономической ситуации в стране. Совместно с Банком России решаются две задачи. Нужно не допустить снижения объемов кредитования реального сектора. А также поддержать малый и средний бизнес. Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские и другие компании, где из-за коронавируса резко сократился спрос. А ведь такие фирмы обеспечивают занятость и доходы миллионов россиян.

«Мы видим, что сейчас предприятия этих отраслей, а также люди, заболевшие будут обращаться в банки, для того чтобы реструктурировать свои кредиты и пролонгировать кредиты, для того, чтобы пережить эти временные сложности. Поэтому мы приняли решение по регуляторным послаблениям, чтобы банки охотней это сделали. Чтобы не надо было бы, как в обычных условиях создавать дополнительные резервы», — пояснила председатель центрального банка РФ Эльвира Набиулина.

К тому же сейчас ЦБ облегчил регулирование для банков, чтобы они охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и премьер Италии обсудили борьбу с коронавирусом.