В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что не существует доказательств положительного влияния прививки от гриппа при заражении коронавирусом.

Также специалист опроверг предположение о том, что есть вероятность заразиться COVID-19 водой из-под крана. Об этом пишет РИА Новости.

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — высказался эксперт.

По данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru на 22 марта 2020 года, число зараженных COVID-19 во всем мире превысило 310 тысяч человек. Из них более 13,1 тысяч погибли, около 95 тысяч вылечились.

На территории РФ зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.