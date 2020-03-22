В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус

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Ниса Мурзанаева
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Также специалист объяснил, можно ли заразиться COVID-19 через воду из-под крана.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что не существует доказательств положительного влияния прививки от гриппа при заражении коронавирусом.

Также специалист опроверг предположение о том, что есть вероятность заразиться COVID-19 водой из-под крана. Об этом пишет РИА Новости.

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — высказался эксперт.

По данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru на 22 марта 2020 года, число зараженных COVID-19 во всем мире превысило 310 тысяч человек. Из них более 13,1 тысяч погибли, около 95 тысяч вылечились.

На территории РФ зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

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